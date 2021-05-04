На Сватовщине ремонтируют дорогу от Меловатки до Новоникольского. ФОТО

В Сватовском районе ремонтируют дорогу от Меловатки до Новоникольского. Работы стартовали на прошлой неделе. Журналисты Сватове.City узнали, как продвигается ремонт дороги.

Дорога Сватово – Новоникольское – Краснореченское местного значения. Она соединяет Сватово с Краснореченской ОТГ, которая присоединилась к Сватовскому району после местных выборов в рамках реформы децентрализации.

Сейчас на этой дороге делают средний текущий ремонт. Выполняется он в рамках президентской программы «Большое строительство» за деньги государственного бюджета. Работы начали в третьем километре от поворота на Меловатку. Всего отремонтируют 5,7 км – через всю Меловатку до развилки на Новоникольское.

Этот участок уже полностью подготовили – сняли старый слой асфальта, выровняли и подсыпали основу, расчистили обочину по обе стороны дороги. Дорожники уже кладут асфальт.



Заказчик работ – Департамент развития, содержания сети автомобильных дорог Луганской облгосадминистрации. Выполняет ремонтные работы строительная компания «Евродор». Дорожники говорят, закончат этот участок быстро, ведь асфальт берут недалеко – в Сватово, где расположен мобильный асфальтобетонный завод компании. В ремонте задействованы семь единиц специализированной техники.