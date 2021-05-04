Осторожно, мошенники! Жительница Лисичанска хотела купить видеокарту, а осталась без 15 тысяч гривен

Жительница Луганщины стала жертвой мошенников по схеме «Покупка товара в интернете».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В полицию г. Лисичанск поступило заявление женщины о том, что она на сайте «ОLX» договорилась с продавцом о покупке видеокарты, сделав заказ с помощью сервиса «OLX доставка», где отметила реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета были сняты 15 тысяч гривен.



Полиция в очередной раз призывает граждан быть внимательными! Оплачивать товар только при его получении, никому не передавать реквизиты своей банковской карты!