Кравчук назвал, при каком условии Украина откажется от “Минска”: “Я сам буду просить”

Украина не исключает отказа от дальнейших переговоров по Донбассу в “минском формате”, если поймет, что его невозможно реанимировать.

Такое заявление в эфире “Украина 24” сделал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Диалог

По его словам, позиция Киева вплотную связана с кластерами. Как отметил Кравчук, кластеры – это вопросы, выработанные за 7 лет существования “Минска”.

Эти вопросы планируют объединить в группы. “И тогда не будет возможности любому выдергивать из общих вопросов. Вот, например, Россия говорит: давайте рассматривать 9 вопрос. А почему не 1-й, 2-й, 3-й вопросы? Когда разобьют на кластеры и примут их, тогда никто не будет ставить вопрос о каких-либо других вопросах. Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее. Это очень важный момент”, – сказал Кравчук и добавил, что с помощью кластеров возможно усовершенствование “минского формата”.

В том случае, если Киев увидит, что Россия попытается отойти от главного вопроса о мире на Донбассе либо же скрыть свои истинные мотивы, то у Украины будет лишь один выход. Кравчук подчеркнул, что в таком случае он лично будет просить выхода Украины из “минского формата”.

“Потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы”, – отметил политик.