На Луганщине трое подростков устроили акт вандализма на кладбище

Вчера, 3 мая, в полицию г. Кременная поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестные лица повредили памятники на Новокраснянском кладбище.

Об этом проинформировали в полиции Луганской области.



Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что на кладбище повалены пять гранитных плит с памятными надписями.

На установку вандалов были ориентированы наряды по охране общественного порядка, группы реагирования патрульной полиции и личный состав отдела.

В совершении правонарушения полицейские разоблачили трех подростков в возрасте от 11 до 12 лет. Мотивов своего поступка они объяснить не смогли.



Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой».