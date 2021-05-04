“У Украины выигрышная позиция по Донбассу”, – Пионтковский назвал способ “усмирения” Кремля

Эскалация на фронте на Донбассе в 2021 году началась после того, как украинское руководство отказалось “играть” в навязываемые Кремлем игры и обсуждать меры по политической повестке Минских соглашений.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле после отвода армии РФ от украинских границ “не успокоились” и продолжат провокации, передает Диалог.

“Задача по уничтожению украинской государственности с повестки дня не снята. Более того, она стала идей фикс… Мне кажется, что у Украины сейчас выигрышная позиция. Так, есть очень хорошая позиция покончить с этим раз и навсегда: не выходить из Минских соглашений, а зафиксировать, что за 6 лет переговоров Россия не удосужилась выполнить базовые, первоочередные требования Минских соглашений, а именно: прекращение огня и вывод иностранных (имеется в виду российских) формирований и наемников. В данной ситуации дальнейшее продолжение обсуждения этой темы с Россией бесполезно”, – отметил эксперт.