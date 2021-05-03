Строительство “Северного потока-2” заблокировали в Германии: что происходит

В Германии одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск против строительства газопровода “Северный поток-2”, его строительство должно быть остановлено на время рассмотрения иска судом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы NABU.

Предметом иска стало то, что российский газопровод проходит по территории четырех охраняемых районов в Балтийском море и наносит вред чувствительной морской среде. Экологи решили обжаловать в суде разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографическое управления (BSH) Германии.

Иск организации NABU касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока проводиться не будут до получения окончательного вердикта суда.

Перед тем, как подать иск, экологи NABU применили процедуру возражения, которая началась в 2018 году и последний раз была расширена в марте 2021 года. BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года.

По словам экологов, сейчас есть только один способ действий для ограничения ущерба Балтийскому морю.

“Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейской народной партии (ЕНП) выступила за расширение санкций против России, в том числе отключение страны от SWIFT и остановку газопровода “Северный поток-2” на фоне агрессии против Украины, нарушений прав человека и международного порядка.