В Одесской области обнаружили неизвестный штамм COVID: подробности

В Одесской области обнаружили неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом, который уже известен своей агрессивностью и высоким уровнем смертельных случаев.

Индийский штамм COVID-19 “шагает” по планете: все подробности про “двойного мутанта”

Об этом пишет издание Ukrainian Bessarabia.

Обнаруженный в Одесской области штамм коронавируса передали на исследование в киевскую референс-лабораторию. Медики предполагают, что данный штамм может быть новым индийским штаммом, который вызвал в стране увеличение количества больных и смертельных случаев. Новый штамм содержит сразу две мутации, которые затрудняют иммунный ответ организма.

Данный штамм является крайне опасным для детей и молодежи. Симптомами заражения индийским штаммом коронавируса является рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, сыпь на коже и в области рта.

До этого времени в Украине индийский штамм коронавируса не выявляли.

Как сообщал “источник”, в Польше у дипломата, которого эвакуировали из Индии, обнаружили индийский штамм коронавируса. Это первый случай в стране.