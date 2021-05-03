Под Львовом обрушился мост – движение по трассе полностью парализовано: первые кадры с места

В понедельник, 3 мая, во Львовской области упал недавно отремонтированный мост через реку Западный Буг. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области на странице в Facebook.

Масштабный инцидент произошел в Каменка-Бугском районе Львовской области на участке трассы Львов-Радехив- Луцк возле села Гаек – там обрушился мост через реку Западный Буг.

В результате обрушения дорожного покрытия движение по трассе парализовано, водителям рекомендуют воспользоваться другими маршрутами.

В сети также появились видео с места происшествия.

Как сообщал “источник”, в конце апреля в Одесской области завершили капитальный ремонт одного из самых известных украинских долгостроев – моста через Хаджибейский лиман. Теперь он имеет 6 полос и готов принимать до 60 тысяч автомобилей в сутки.