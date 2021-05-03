Химическое оружие, дезинформация и кибератаки: разведка США доложила о главных угрозах России

Управление разведки Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году, в котором предупредило об угрозах со стороны России.

Документ опубликовали на сайте комитета Сената США по делам Вооруженных сил накануне слушаний в Сенате.

В докладе разведуправления Пентагона говорится, что главные соперники США – Китай и Россия – хотят бросить вызов военному превосходству Вашингтона. Для этого они используют наемников, устраивают кибератаки, манипулируют информацией, подрывают экономическую мощь соперников и т.п.

Российские Вооруженные силы в документе названы потенциальной угрозой существования США. Кремль использует их для сохранения влияния в странах по периметру российских границ, а Россия с их помощью может бросить вызов глобальному лидерству США. РФ считает США и НАТО ключевой угрозой своей безопасности, геополитическим амбициям и нынешнему правящему режиму.

“Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом”, – говорится в докладе.

В докладе говорится, что Россия держит на прицеле страны-члены НАТО, которые уязвимы для российского влияния, – как те, которые культурно, исторически и религиозно близки к России, так и страны, где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

Американская разведка отмечает, что Россия в течение нескольких лет значительно увеличила ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что Россия имеет незадекларированное химическое оружие – нервно-паралитическое вещество “Новичок”, которым, вероятно, отравили оппозиционера Алексея Навального.

В то же время главным рычагом влияния РФ на Украину в США назвали военное присутствие на востоке страны.

Авторы доклада отметили, что сейчас Москва не заинтересована в прямом столкновении с США, но не откажется от конфронтации.

“Кремль, скорее всего, будет стараться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России”, – говорится в докладе.

Как сообщал “источник”, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина в отстаивании своих прав в международных судах из-за агрессии России на Донбассе будет добиваться признания РФ государством, которое финансирует терроризм.