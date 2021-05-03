Россию могут признать спонсором терроризма: как это отразится на РФ

Украина в отстаивании своих прав в международных судах из-за агрессии России на Донбассе будет добиваться признания РФ государством, которое финансирует терроризм.

Такое заявление сделал в программе “Неофициальный разговор” телеканала “Дом” заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Мы были первой страной, которая подала иск в Международный суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. И первой страной, против которой подобный иск был подан, оказалась именно Россия”, – сообщил Енин.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат – Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

“Таким образом он признал, что те факты, которые мы привели, действительно имеют место, и в пределах собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней”, – сказал замминистра.

По словам Енина, одним из эпизодов иска против РФ является дело о сбитом в 2014 году в небе над оккупированной частью Донецкой области пассажирском самолете рейса МН17. Поэтому Россия в суде должна будет указать:

каким образом экипаж установки “Бук”, который принадлежал 53-ей бригаде ПВО российских вооруженных сил, пересек границу Украины и сбил гражданский самолет;

каким образом российская сторона расследовала эти преступления;

есть ли какие-нибудь уголовные процессы, участниками которых являются военнослужащие, руководство этой бригады;

“что делать с министром обороны Российской Федерации Шойгу, который давал прямые указания на направление российских военных подразделений и поставки оружия на Донбасс, и проводил операцию по временной оккупации Крыма”;

“что с расследованием относительно господ Зюганова и Жириновского, которые в открытых эфирах призвали к поставке оружия или комбатантов на территорию конфликтов на территорию Одесской и Донецкой областей”.

“Что мы будем иметь в финале? Речь идет не просто о каких-либо финансовых компенсациях. Мы говорим о том, что российская сторона должна быть признана государством-спонсором терроризма. А с террористами, как неоднократно заявлял сам Путин, разговоры не ведутся. С ними не ведется никакой бизнес”, – акцентировал Енин.

В случае, если суд признает Россию спонсором терроризма, последствиями для нее могут стать санкции, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

“Они просто не могут получить иностранные инвестиции, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Все это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию”, – резюмировал Енин.

Как сообщал “источник”, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что военные разведчики из ГРУ РФ могут быть причастны к диверсиям на украинских военных складах в 2014-2015 годах.