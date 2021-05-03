Зеленский прибыл с важным визитом в Польшу: фото, видео и все подробности

В понедельник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

“источник” рассказывает все, что известно на данный момент.

Владимир Зеленский принял участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Как заявили в Офисе президента, Зеленский подписал декларацию “пяти стран” – Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония задекларировали планы по сотрудничеству.

“Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах”, – говорится в документе.

После общей встречи президентов состоялись двусторонние переговоры Дуды с Зеленским.

Как сообщал “источник”, глава польского правительства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) из-за поведения России. Встреча посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе.