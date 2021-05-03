В Украине будут бушевать грозы и дожди: синоптики дали прогноз и назвали даты

Синоптики дали подробный прогноз погоды в Украине до конца недели – украинцев ждет новая волна похолодания,которое принесет дожди с грозами.

После заморозков ударит жара +30: синоптик удивил прогнозом на май в Украине

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, во вторник, 4 мая, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода с дневной температурой до 14-18 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут 2-5 градусов тепла на большей территории страны, кроме восточных областей, где будет 6-8 тепла. Осадков не ожидается.

Среда, 5 мая, принесет небольшое повышение дневной температуры воздуха до 16-19 градусов тепла, но вместе с тем на западе страны ожидаются дожди и грозы. Ночью волна похолодания накроет большую часть страны – ожидается 3-5 градусов тепла, на западе ночью – 5-8 градусов тепла.

В четверг, 6 мая, грозовой фронт переместится в центр Украины, а настоящее тепло до +22 градусов будет царить только на востоке страны. На остальной территории страны днем ожидается температура на уровне 12-16 градусов, на юге – до 18 тепла. Ночью – 5-8 градусов тепла, лишь на Закарпатье ночью +10.

В пятницу, 7 мая, придет небольшое потепление, а дожди и грозы накроют всю территорию Украины, кроме восточных областей. Воздух прогреется до 17-23 градусов тепла, немного холоднее будет на западе – 15-17 градусов тепла. Ночью градусники покажут 6-13 градусов с отметкой “плюс”.

В субботу, 8 мая, вся территория страны будет находиться под грозовым фронтом, температура снизится до 11-14 днем на большей части страны, кроме восточных областей, где ожидается до + 20-23 градусов. Ночью – от 6 до 13 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в 2021 году в Украине.