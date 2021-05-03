25-летнего жителя Лисичанска задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления

Правонарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Изъяты вещественные доказательства. Следователями полиции Лисичанска открыто уголовное производство по статье 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 8 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, ночью, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение медиков о том, что в реанимационное отделение больницы госпитализировали 62-летнего местного жителя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские г. Лисичанск вместе с коллегами оперативниками Управления уголовного розыска установили круг лиц, с которыми потерпевший общался и воссоздали события того дня. В результате собранных доказательств в совершении тяжкого преступления полицейские разоблачили неработающего 25-летнего местного жителя.

В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. После объявления задержанному о подозрении в совершении преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.