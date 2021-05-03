Муженко озвучил возможные сценарии обострения на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2014-2019 годов) Виктор Муженко считает, что на Донбассе возможна цикличность обострений.

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

При этом Виктор Муженко отмечает, что для войны повод может быть любой. “У нас 400 км линии фронта и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Любая провокация, связанная с “давлением” на русскоязычное население или российских граждан. Могут использовать и диверсии. Есть заявление [секретаря Совбеза России] Патрушева об “опасности террористических актов со стороны Украины на территории Крыма”. Это элементы информационной подготовки и арсенал таких приемов неограничен”, – считает он.

Что касается возможной эскалации конфликта, то она вполне реальная накануне 30-летия Независимости Украины.

“Сейчас ожидают двусторонней встрече президентов РФ и Украины – это период, когда россияне будут смотреть на реакцию Украины и западных партнеров на действия России в апреле. Им нужно время, чтобы все осмыслить, внести изменения в стратегическом и оперативное планирование. И они тестируют действия ВСУ – как реагировали на тех направлениях, где продемонстрировали угрозы, а перемещение техники было открыто. Думаю, будет цикличность обострений, особенно перед 30-летием независимости Украины. А также в сентябре во время учений “Запад-2021″. У нас 1100 км общей границы с Беларусью и РФ, здесь есть серьезные проблемы и элемент опасности”, – рассказал журналистам Виктор Муженко.

Также он назвал вероятные направления атаки российско-оккупационных войск на Донбассе.

“Один из возможных направлений – атака на Бахмут-Лисичанск и выход на российскую границу, а там есть кому помочь с Валуйков (город в Белгородской области РФ, где расположена, например, 3 мотострелковая дивизия. – Ред.). Так полностью окружается все группировки ВСУ к востоку от Лисичанска – река Оскол, будет линией возможного окружения. Другое – южное направление: Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск.

Я далек от мысли, что они могут пойти в направлении из Донецка на Авдеевку – уже пробовали в 2017 году, получили по зубам. А в 2015 году у ДАПу мы поняли, что была попытка окружения украинской группировки во время завершения событий вокруг Донецкого аэропорта. Направление от Горловки на Торецк – там также урбанистическая местность, не думаю, что туда кто-то полезет. В урбанизированных районах при эффективной обороне населенных пунктов любая армия испытывает очень большие потери – в разы больше тех, кто обороняется. Но варианты могут быть разные, при планировании учитываются все риски”, – добавил он.