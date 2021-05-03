За первые праздничные дни патрульные Луганщины выявили более десятка пьяных водителей

За первые праздничные дни патрульные обнаружили более десятка нетрезвых водителей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Так, 2 мая, в Лисичанске, на улице Героев Сталинграда, патрульные обнаружили водителя мотоцикла, который двигался с нарушением ПДД. Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Во время осмотра алкотестер подтвердил подозрения полицейских – водитель был в состоянии алкогольного опьянения.



Как выяснилось впоследствии, отец решил покатать сына на мотоцикле. То, что до этого он употреблял алкогольные напитки, от поездки его не остановило. От патрульных мужчина получил постановление за нарушение ПДД по ч. 5 ст. 121 и протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения.



За несколько часов, этот же экипаж патрульных прибыл на помощь коллегам, которые обнаружили нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ. Жена водителя, пытаясь помочь мужчине избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, предложила патрульным деньги. На предупреждение об уголовной ответственности за свои действия гражданка не реагировала и продолжала предлагать полицейским деньги.



Завершилась история протоколом по ч. 1 ст. 130 КУоАП и прибытием на место следственно-оперативной группы для фиксации факта предложения женщиной неправомерной выгоды должностному лицу. За это ей грозит уголовная ответственность по ст. 369 УК.



“Праздничные выходные продолжаются, поэтому напоминаем водителям о недопустимости нарушения ПДД и управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии”, – призвали патрульные.