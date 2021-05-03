Денисова: на КПВВ “Станица Луганская есть быстрые тесты, не хватает медперсонала

27 апреля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с Представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео. Во время встречи они обсудили вопросы соблюдения прав ВПЛ, в частности их пенсионного обеспечения, права на свободу передвижения, регистрацию рождения и прочее.

Об этом сообщается на странице украинского омбудсмена в соцсети.

В частности, Людмила Денисова сообщила, что на линии разграничения на Донбассе работают только два пункта пропуска.

“Так, на КПВВ «Станица Луганская» существует проблема с тестированием на COVID-19. Ведь там работает 5 лабораторий, лишь одна из которых государственная. И хотя быстрых тестов достаточно, существует недостаток медперсонала, поэтому за одну смену проводят тестирование только от 60 до 90 человек”, – сказано в сообщении.

Людмила Денисова отметила, что из-за этого люди вынуждены делать тесты в частных лабораториях за деньги.

“Подчеркнула необходимость быстрого увеличения количества медицинского персонала для соблюдения прав детей из временно оккупированных территорий Востока Украины на образование. Поскольку с 6 по 18 мая установлен срок для регистрации на ВНО, а с июня начинается вступительная кампания”, – сообщила омбудсмен.