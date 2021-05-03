Хроники COVID-19 на Луганщине: 37 новых случаев за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 37 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще три больных.

Об этом проинформировали в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – пять, Рубежное – одиннадцать, Северодонецк – четыре, Беловодский район – одно, Кременской – пять, Марковский – два, Новоайдарский – четыре, Новопсковский – два, Станично-Луганский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 23 644 случаях.

Выздоровели – 18961, лечатся – 3954 (608 – стационарно, 3346 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 950 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 758.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 63,2 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летняя женщина из Лисичанска; 66-летняя женщина из Новопсковского района, 52-летняя женщина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 729 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 мая (09:00) в Украине 2083180 подтвержденных случаев COVID-19, из них 44 596 летальных, 1676265 человек выздоровели. Всего проведено 9477843 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5094 новых случая; летальных – 160 осуществлено 43405 тестирований; выздоровели 5784 человека.