В Украине ударят серьезные заморозки в мае: какие области в зоне риска

В ночь на вторник, 4 мая, в Украине после установившегося на Пасху тепла, в западных, северных и центральных областях снова ударят заморозки.

На юге и востоке заморозков не будет, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается от +2 до +6 градусов, в восточных областях и в южной части теплее – +6 +12 градусов.

Днем 4 мая прогнозируется от +10 до +15 градусов, на Донетчине, Луганщине и в южной части теплее – +12 +17 градусов.

В большинстве областей будет светить солнце, однако на севере страны днем возможны небольшие дожди.

“В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, +3 +5 градусов. В окрестностях возможные заморозки на почве 0-2 градуса. Днем в столице потеплеет, но так себе: максимально близко +12 градусов. Какие-то серьезные осадки – вряд ли”, – пишет синоптик.

Диденко добавила, что с 10 мая в Украину ворвется настоящее тепло – столбики термометров будут показывать выше +20 +25 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в 2021 году в Украине.