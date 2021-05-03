Россия раздала больше полумиллиона своих паспортов в ОРДЛО

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 527 тысяч местных жителей получили российское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает “ДС” со ссылкой на ТАСС.

“С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года… гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”, — сказали в пресс-центре.

По данным МВД, почти 2 тыс. жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

В МВД отметили, что выдача российского гражданства жителям ОРДЛО продолжается.