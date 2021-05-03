До +26 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 3 мая, в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер юго-западный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 24-26 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 24-26 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 04 мая – 7 мая 2021

04.05 Переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 14-19 0 тепла.



05.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 0 тепла, днем 14-19 0 тепла.

06.05 Малооблачно. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.

07.05 Малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.