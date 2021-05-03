В результате ДТП на Луганщине погиб мотоциклист

Авария произошла 1 мая, около 17.20, на улице Центральной с. Лозно-Александровка, что на Белокуракинщине. В результате ДТП 22-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Об этом сообщает Белокуракинский отдел полиции ГУНП в Луганской области.



На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции Белокуракино и карета скорой помощи.

По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего врезался в электроопору, а затем столкнулся с забором дома. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.



На месте ДТП работали следователи и эксперты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».