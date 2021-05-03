2 мая НВФ нарушили режим тишины у Катериновки

За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



По состоянию на 7:00 утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.