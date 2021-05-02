В “Слуге народа” прокомментировали решение суда по довыборах на Прикарпатье

Во фракции “Слуга народа” заговорили о возможном перерасчете голосов на округе №87 после того, как Верховный суд отменил протокол ЦИК о победе Василия Вирастюка.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила нардеп от “Слуги народа” Елена Мошенец.

По ее словам, на округе №87 нужно проверить все заявления о нарушении законодательства, и, если это необходимо, сделать перерасчет голосов избирателей.

“Давайте все-таки дождемся окончательного решения судов всех инстанций. Только после этого мы сможем что-то сказать. Потому что, несмотря на то, что Вирастюк является представителем нашей партии, мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы, без “сеток”, “каруселей”. Если суд установит, что Вирастюк действительно выиграл эти выборы и все протоколы соответствуют количеству бюллетеней, то он должен стать депутатом. Если для этого потребуются еще какие-то дополнительные опции, то увидим, какой будет результат” – подчеркнула Мошенец в эфире телеканала.

Нардеп от “Слуги народа” также добавила, что после перерасчета голосов на округе №87 в Ивано-Франковской области в судебном порядке можно определить, “какие последующие должны быть шаги”.

“Если необходим будет определенный пересчет сделать снова, соответственно, это также надо сделать. Если и этого окажется мало – ну тогда это уже в судебном порядке можно определить, какие последующие должны быть шаги, причем здесь должен свое слово сказать и ЦИК”, – подытожила парламентарий в эфире Украина 24.

Ранее мы рассказывали, что ЦИК признал победу кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка на довыборах в Раду на округе №87.