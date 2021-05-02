Без масок и с целованием икон: как украинцы праздновали Пасху, фото

Тысячи украинцев на Пасху проигнорировали карантинные ограничения, приходили в храмы без масок и не соблюдали дистанцию.

Об этом пишет УНИАН и “Великий Київ”.

Столица еще не успела выйти из “красной” зоны, как тысячи верующих ринулись в храмы, игнорируя рекомендации врачей и карантинные ограничения.

Без защитных масок и респираторов стояли как внутри церквей, так и у стен храмов. Верующих даже не остановила погода: в ночь на 2 мая в Киеве пошел дождь, и лишь некоторые люди соблюдали безопасную дистанцию.

На вопросы журналистов об отсутствии масок у прихожан было два типичных ответа: “Я не заболею” и “Я уже переболел”.

СМИ также отмечают, что уменьшилось количество верующих, кто прикладывался к иконам и целовал их. Некоторые делали это, не снимая защитные маски. Если от священников было замечание или просьба маску надеть, прихожанки искали индивидуальные средства защиты под косынкой и надевали, как надо, чтобы не наражать на опасность болезни себя и других.

Большое количество верующих, нарушавших карантинные ограничения, журналистам удалось заснять в Киево-Печерской лавре. На кадрах видно, как люди столпились в замкнутом помещении, подавляющее большинство из них при этом было без защитных масок.

Фото: Telegram/Big Kyiv

Фото: Telegram/Big Kyiv

Фото: Telegram/Big Kyiv

Telegram-канал “Типичный Киев” также опубликовал фотографии из украинских храмов, на которых видно, как верующие игнорировали карантинные ограничения.

Некоторые люди без защитных масок прислонялись к иконам и целовали их.

“Сегодняшний фестиваль социальной дистанции и целование икон в Киеве прошел удачно”, – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее мы рассказывали, что под Харьковом священник придумал “экспресс-метод” освящения пасок.