Вступительная кампания 2021: в Украине изменили правила поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

Абитуриенты, проживающие в оккупированном Крыму, ОРДЛО или на линии соприкосновения, могут воспользоваться особыми льготами при вступления в вузы на мирной территории.

Об этом говорится в материале издания “источник”.

Для таких абитуриентов действует так называемая “квота-2”, по которой выпускники могут не проходить ВНО. Но для вступления в украинские вузы им нужно сдать три экзамена: украинский язык, история Украины, предмет по выбору (в соответствии со специальностью).

В Минобразования напоминают, что эти экзамены абитуриенты из Крыма, ОРДЛО или населенных пунктов на линии соприкосновения могут сдать в одном из учебных заведений, где работают образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина”.

На сегодняшний день в Украине действуют 195 таких образовательных центров, а их перечень можно посмотреть по этой ссылке.

“При обращении центр отправляет абитуриенту приглашение, которое понадобится для пересечения КПВВ. Далее необходимо приехать на подконтрольную территорию Украины и лично подать заявление на поступление и заполнить документы в образовательном центре. Важно, при поступлении по этой системе абитуриент может подать документы только в один университет и на одну специальность”, – говорится в сообщении.

Образовательные центры будут работать с 7 июня до 24 сентября, а списки рекомендованных к зачислению в высшие учебные заведения абитуриентов должны опубликовать не позднее 20 июля.

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