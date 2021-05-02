В Одессе прошли акции к годовщине событий 2 мая – не обошлось без эксцессов, фото и видео

Сотни человек вышли в воскресенье на улицы Одессы, чтобы почтить память жертв событий 2 мая 2014 года.

Об этом пишет Думская и Укринформ.

По данным местных СМИ и полиции, в шествии “Марш защитников Одессы” участвовало до 1200 человек – представителей патриотических и ветеранских организаций, а также просто неравнодушных жителей города.

Движение они начали от Соборной площади, а финишировали в парке Шевченко. Акция началась с того, что активисты почтили минутой молчания память людей, погибших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

На Куликовом поле, где произошла трагедия, также почтили память погибших возложением цветов. Людям пришлось проходить через “фильтрационные” пункты, установленные полицией и нацгвардейцами.

Все мероприятия прошли спокойно, а безопасность граждан контролировали десятки силовиков.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 2 мая на улице Колонтаевской был остановлен мужчина в одежде с запрещенной коммунистической символикой. Его отвезли в отделение для дачи показаний.

“Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Нацполиции предупредили, что Куликовое поле, где местные жители возлагали цветы в память о погибших, было закрыто на санобработку.

“Сейчас доступ к площади временно ограничен. Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам – они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции”, – добавили правоохранители.

Ранее мы рассказывали, как в 2020 году в Одессе стычками и потасовками чтили память жертв трагедии 2 мая.