Украину ждет настоящая жара, но с нюансами: синоптик дал детальный прогноз на лето

Год Быка пройдет под управлением Сатурна, который задает погоду, а лето будет жарким и дождливым.

Свежий прогноз на лето 2021 года озвучил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии ТСН.

По просчетам эксперта, лето в 2021 году запомнится украинцам жарой, а также грозовыми дождями.

Июнь, по словам Леонида Горбаня, будет теплым, а вот на июль и август он прогнозирует много осадков и бурь.

Июнь

1-2 числа – тепло и осадки, 3-5 июня – жара, 6-7 июня – дожди, 9-22 июня – сухо и жарко, 23 июня и до конца месяца – умеренная теплая погода, а 25, 26, 30 будут дожди.

Июль

С 1 до 4 числа ожидаются дожди, с 4 по 8 июля – аномальная жара, 11-12 июля – дожди и бури, 16-17 июля – дожди, с 18 по 28 июля – жара, 25 – гроза и буря, а в конце месяца – дожди.

Август

C 1 по 3 августа будет сильная жара, 2 августа – гроза и буря, 8 – буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа – жаркая погода.

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