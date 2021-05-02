В Украине обновили зоны карантина на 2 мая: где ситуация хуже всего

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В воскресенье, 2 мая, в Украине обновили карантинные зоны – в “красной” остаются семь регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

“Красная” зона

  • Житомирская
  • Запорожская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черниговская области

“Оранжевая” зона

  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Кировоградская
  • Луганская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Черкасская области

“Желтая” зона

  • Киев
  • Киевская
  • Винницкая
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Херсонская
  • Черновицкая области

Требованиям “зеленой” зоны пока не соответствует ни один из регионов Украины.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 1 мая, зафиксировано 5 094 новых случая коронавируса.