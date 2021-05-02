В Украине обновили зоны карантина на 2 мая: где ситуация хуже всего

В воскресенье, 2 мая, в Украине обновили карантинные зоны – в “красной” остаются семь регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

“Красная” зона

Житомирская

Запорожская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Хмельницкая

Черниговская области

“Оранжевая” зона

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Луганская

Ровенская

Тернопольская

Черкасская области

“Желтая” зона

Киев

Киевская

Винницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Львовская

Николаевская

Одесская

Херсонская

Черновицкая области

Требованиям “зеленой” зоны пока не соответствует ни один из регионов Украины.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 1 мая, зафиксировано 5 094 новых случая коронавируса.