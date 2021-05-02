В Украине обновили зоны карантина на 2 мая: где ситуация хуже всего

В воскресенье, 2 мая, в Украине обновили карантинные зоны – в “красной” остаются семь регионов страны.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
“Красная” зона
- Житомирская
- Запорожская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черниговская области
“Оранжевая” зона
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Кировоградская
- Луганская
- Ровенская
- Тернопольская
- Черкасская области
“Желтая” зона
- Киев
- Киевская
- Винницкая
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Херсонская
- Черновицкая области
Требованиям “зеленой” зоны пока не соответствует ни один из регионов Украины.
Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 1 мая, зафиксировано 5 094 новых случая коронавируса.