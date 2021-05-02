В Минздраве спрогнозировали, когда смертность от COVID-19 в Украине пойдет на спад

В Украине за минувшие сутки, 1 мая, зафиксировано 5 094 новых случая коронавируса, а количество смертей от Covid-19 должно пойти на спад со следующей недели.

Такой прогноз дала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко, пишет “Обозреватель”.

Она добавила, что хотя количество новых случаев снизилось за последнюю неделю апреля, показатели смертности всегда отстают от основных цифр.

“Нынешние показатели смертности – это больные, которые заразились раньше и имели более тяжелое течение. Сейчас количество новых случаев снизилось, но смертность всегда отстает. Она пойдет на спад со следующей недели. До пика показатель летальности был на уровне 1,9%, сейчас он составляет 2,1%. Надеюсь, вернемся к предыдущему“, – объяснила Кошалко.

Она уточнила, что причина высокой смертности от коронавируса в Украине в последнее время может быть связана с циркуляцией новых штаммов. При этом более 81% всех умерших – старше 60 лет.

“Из них 92% имели сопутствующие патологии – сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек, печени, легких, онкообразования, неврологические. Хотя больше случаев заболевания регистрируется среди возрастной группы 30-60 лет – 56% – однако умирают старшие“, – резюмировала Кошалко.

Как сообщал “источник”, ранее врачи назвали несколько причин высокой смертности от осложнений коронавирусной инфекции в Украине.