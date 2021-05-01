Во взрывах на складах боеприпасов в Украине в 2014-2015 годах заметили российский след

Военные разведчики из ГРУ РФ могут быть причастны к диверсиям на украинских военных складах в 2014-2015 годах.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала Espreso.

В частности, он провел аналогии с диверсиями в странах Евросоюза, в которых фигурировали агенты РФ, и предположил, что военные разведчики пытались организовать подрывы на территории Украины.

“Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, если Россия, если ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ или Главное разведывательное управление, – ред.) делало это в странах Европейского Союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, так вообще есть ли шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже”, – подчеркнул Христо Грозев в эфире телеканала.

Анализируя информацию о методике подготовки взрывов в Чехии и Болгарии, расследователи организации Bellingcat сделали вывод, что военная разведка России может быть причастна ко взрывам на военных складах в Украине в течение 2014-2015 годов.

Более того, как добавил Христо Грозев, почерк диверсий стандартный и повторяется в каждом из взрывов, которые прогремели на военных складах. А с помощью пожара вражеские разведчики пытались скрыть теракт на стратегическом объекте.

“Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они вызывали на складах пожар. И во время пожара задействовали детонатор, чтобы это было похоже на просто пожар. Так делали во всех случаях со складами”, – резюмировал расследователь.

Ранее мы рассказывали, что Чехия заподозрила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов.