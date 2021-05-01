Адские протесты: в Берлине произошла массовая бойня полиции и протестующих против карантина, фото и видео

Тысячи человек вышли на улицы Берлина в субботу, 1 мая, требуя отменить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщают Telegram-каналы Lifeshot и RT.

По данным СМИ, акции протеста переросли в жесткие столкновения между силовиками и противниками жестких антикоронавирусных ограничений.

На некоторых улицах Берлина протестующие оттесняют правоохранителей и кидают в них различные предметы. Более того, толпа активно скандирует “К черту полицию!”.

Очевидцы утверждают, что в сегодняшних акциях протеста в Берлине участвует около 8 тысяч человек. На опубликованных кадрах видно, как протестующие поджигают мусорные баки, а сотрудники правоохранительных органов “не церемонятся” с митингующими, и жестко их задерживают.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Ранее мы рассказывали, что в России применяют электрошокеры против участников акций в поддержку Навального.