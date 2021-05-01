Схождение благодатного огня 2021: онлайн видеотрансляция из Иерусалима

Благодатный огонь является одним из главных символов праздника Воскресения Христова. По традиции он сходит накануне Пасхи у христиан восточного обряда в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

“источник” публикует трансляцию этого важного события.

Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба “Света истинного”, то есть воскресшего Иисуса Христа.

Традиционно каждый год к месту вынесения Благодатного огня съезжались тысячи паломников, но в этом году доступ к Храму Воскресения Христова строго ограничен по причине карантинных требований.

Вместе с тем, Иерусалим пообещал принять делегации из 11 стран мира. Кроме Украины это Беларусь, Болгария, Греция, Грузия, Казахстан, Кипр, Молдова, Польша, Россия и Румыния.

Церемония в Храме Гроба Господня продлится до примерно в 14:15. Впоследствии огонь передадут представителям иностранных делегаций, которые уже с 15:30 смогут повезти огонь к верующим своих стран из аэропорта Бенгурион.

Напомним, что в 2021 году Великая (Страстная) суббота выпадает на 1 мая, а великий и светлый праздник Пасха – на 2 мая.