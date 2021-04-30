Путин и Байден договорились о встрече: известны предварительные условия

Встреча президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина состоится этим летом в третьей стране в Европе.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Telegram-канал “Раньше всех. Ну почти”.

Он уточнил, что точная дата и место встречи еще не определены, по этому поводу ведутся активные дискуссии.

Как сообщал “источник”, Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию вокруг Украины в контексте провокационных действий российской армии вблизи украинских границ. Глава США во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность из-за стягивания российских войск к украинской границе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.