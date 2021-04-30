У Зеленского рассказали, чем займется Мендель после увольнения

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая увольняется со своей должности, планирует стать советником Офиса президента.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его информации, Мендель пока будет выполнять обязанности спикера ОПУ, пока не найдут ей замену. После этого она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

“Мендель будет работать в Офисе советником по внешнеполитическим вопросам”, – рассказал источник издания.

Напомним, Мендель хочет уволиться с должности пресс-секретаря президента по собственному желанию. Ее заявление уже подписано, однако сама Юлия это решение пока не комментирует.

Как сообщал “источник”, спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2020 году заработала 684 000 гривен.