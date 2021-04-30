Убийство Шеремета: суд принял неожиданное решение по главному фигуранту дела

В пятницу, 30 апреля, Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Telegram-канал “Сегодня”.

На заседании суда 30 апреля прокурор не стал требовать содержания подозреваемого под стражей. Антоненко отпустили из СИЗО, где он провел год и 4 месяца, и обязали носить электронный браслет.

Под здание суда поддержать Антоненко пришли его сторонники.

“А что говорить? … Хочу процитировать свою песню: “Я лихого не робив, я нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з’ясував”.. Это маленькая победа победа в битве, но пока не победа в большой войне. .. Сейчас очень много эмоций … Я должен побыть с семьей, всем спасибо. Слава Украине! “, – прокомментировал Антоненко решение суда.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась фотография, на которой сравнивают фото с камер, на которые попал убийца журналиста Павла Шеремета, с известным подозреваемым в деле об отравлении семьи Скрипалей, сотрудником ГРУ Анатолием Чепигой.