Глава ЛОВГА рассказал о проектах, реализуемых за счет международных инвестиций

Сейчас Луганщина старается выйти на более высокий уровень международного сотрудничества, чтобы не просто получать средства, а инвестировать их в проекты, задающих новый уровень экономического развития.

Об этом в интервью “Луганщина.ua” рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Договариваемся об инвестировании 10 млн долларов в строительство ветеринарной лаборатории. Это позволит нам контролировать качество продукции аграриев. Только в этом году предусмотрено 30 млн долларов на строительство агрохаба в Старобельске и предприятий по переработке фермерской продукции. Эти проекты позволят оставлять в области значительную часть добавочной стоимости. Ведь одно дело – продавать зерно, еще и «убивая» при этом дороги, а другое – производить спагетти или печенье”, – сообщил Сергей Гайдай.

Также он рассказал о планах развивать маркетинг, торговлю и упаковочную индустрию, так как глубина переработки – это новые рабочие места, налоговые поступления и оптимизация логистики урожая.

“Мне приятна смена риторики в коммуникации с международными партнерами. Когда я только стал главой ОГА, фокус был на поставках в регион «гуманитарки». Теперь менталитет партнеров изменился. Мы с послами других стран в Украине обсуждаем возможности совместного производства. Буквально на днях говорили про организацию упаковочной линии нашего меда в Литве или Латвии, чтобы оттуда продавать его под европейским брендом в ЕС. Дальше можно будет говорить об инвестициях в местное фасовочное производство”, – резюмировал глава области.