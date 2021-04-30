Сбой работы приложения “Вдома” спровоцировал очереди на КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”

Сегодня, 30 апреля, сбой в работе приложения “Вдома” спровоцировал большие очереди на КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”.

Об этом сообщают мониторы БФ “Право на защиту”.

По их информации, приложение возобновило работу в 13:45.

«С самого утра люди не могли пересечь КПВВ на Станице Луганской и Новотроицком из-за проблем с приложением« Вдома ». На Станице Луганской накопилось около 500-600 человек, на Новотроицком – 130. Среди них, конечно, дети, беременные, люди с инвалидностью и онкозаболеваниями. Приложение заработало только в 13:45. Многие люди не успели на поезд или автобус для дальнейшего путешествия”, – рассказал координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» Владимир Алексеенко.

По мнению юриста по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Анастасии Одинцовой, данная ситуация показывает необходимость менять подходы к пересечению КПВВ на время карантина или же вводить альтернативные варианты.

“Сегодня обошлось без смертельных случаев, но все помнят, как в предыдущие годы из-за ожидания на солнце многие получали инфаркты, доходило даже до летальных случаев. Кроме этого, еще не урегулированным остается вопрос пересечения КПВВ «Станица Луганская» для лиц, которые не могут установить приложение. Их просто не пропускают, поскольку в Луганской области отсутствуют места для обсервации. Согласно данным, полученным от Луганской и Донецкой военно-гражданских администраций, среди лиц, прошедших тестирование и отправленных на обсервацию, лишь единицы получили подтверждение заболевания COVID-19. Это наши граждане – и надо прекращать применение к ним требований, действующих для пересечения государственной границы”, – резюмировала юрист.