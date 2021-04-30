Хотел купить дрова, а остался без денег: старобельчанин попался на удочку мошенников

Трое жителей Луганщины попали в мошеннические сети по схеме «Покупка товара в интернете».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Принимаются меры по установлению личностей злоумышленников и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству.



Так, в г. Рубежное местная жительница в социальной сети «Одноклассники» нашла объявление о продаже одежды и после разговора с продавцом перечислила 520 гривен в качестве оплаты за товар. Однако товар заявительница не получила, а продавец перестала отвечать на ее сообщения.



Житель г. Старобельск нашел в социальной сети «Facebook» объявление о продаже дров и перечислил 3200 гривен в качестве оплаты, после чего продавец перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки заявителя.



Жительница г. Северодонецк нашла в социальной сети Instagram объявление о продаже одежды и перечислила 650 гривен в качестве оплаты, однако товар не получила, а продавец перестал выходить на связь.



Полиция призывает граждан: при покупке товаров через интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа и платите за товар уже после того, как вы его увидите и проверите его качество.