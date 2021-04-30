Гайдай: “Важнейшая задача – предложить региону новую экономическую модель”

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что Луганщине нужно предложить новую экономическую модель развития.

Об этом он сообщил в интервью “Луганщина.ua”.

“Ситуация с 2014-го изменилась кардинально. Мы потеряли рынок РФ и крупных областных городов: Луганска, Алчевска. Разрушена логистика, наработанная десятилетиями. Единственное доступное для нас направление – западное. Оно сложное, но перспективное. Речь идет и про территорию Украины, и про экспорт. Чтобы быть там конкурентными, необходима качественная логистика. Без нее транспортные расходы «съедят» доходную дельту, и организация любого бизнеса потеряет смысл. Возьмите, к примеру, Закарпатье, где европейские производители организовали выпуск электрооборудования для автомобилестроения. У них «плечо» доставки от Украины до основного производства – всего 300 км. У нас же – минимум 800 км. Поэтому, повторюсь, критически необходимо обеспечить в области полноценное железнодорожное сообщение. Только так будем конкурентными с другими регионами”, – рассказал Сергей Гайдай.

Он констатировал, что сейчас в области нет ни одного фирменного автосервиса.

“Водители вынуждены ездить в Краматорск или Харьков. Думаю, в ближайшее время привлечем такие компании. Возможно, в этом году в Северодонецке стартует строительство «Эпицентра»”, – добавил глава облгосадминстрации.

Также Сергей Гайдай сообщил, что области не удастся избежать закрытия нерентабельных шахт. А значит уже сегодня заниматься профессиональной переориентацией шахтеров.

“Их у нас около 6 тысяч человек, им нужно предложить новые рабочие места и возможности профессионального обучения”, – отметил он.

Глава области рассматривает как один из элементов экономической активизации размещение воинских частей в городах региона.

“Действительно, с командующим НГУ Николаем Баланом договорились изучить вопрос дислокации в Северодонецке полка Нацгвардии. Для города это станет хорошим подспорьем. Только общая сумма налога на доход физических лиц 1800 нацгвардейцев составит около 9 млн гривен ежемесячно. Если реализуем этот проект, то простимулируем строительство в городе жилья и служебных помещений. Люди будут тратить деньги на услуги, пополнять телефоны, банковские карты, обслуживать автомобили. И таким образом стимулировать местное предпринимательство. Есть соответствующие планы и по Лисичанску”, – резюмировал Сергей Гайдай.