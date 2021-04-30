В Северодонецке открыли Почетное консульство Литовской республики

В городе Северодонецк открыто Почетное консульство Литовской республики в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Почетным консулом Литовской Республики назначен Робертас Габулас, его в торжественной обстановке представил обществу Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

«Для меня большая честь представлять свою страну в Украине, которая является не только нашим партнером, но и другом. Лозунг «Вместе к победе!» – это в нашей стране звучит как аксиома. И не только для правительства, но и для рядовых граждан », – обратился он к участникам мероприятия.

Вальдемарас Сарапинас отметил, что гордится тем, что в Украине работает большая команда Почетных консулов ​​и искренне радуется, что Украина и Литва утвердили на эту должность именно Робертаса Габуласа, большого патриота обеих стран.

В ответ глава Луганщины Сергей Гайдай поблагодарил всех друзей Украины и отметил: «Консульство Литвы в Луганской области открывается в самое тяжелое для Украины время, когда против нашего государства ведется открытая агрессия. В то время, когда Россия высылает дипломатов европейских стран, мы развиваем партнерство », – и добавил:« Я убежден, что соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны, однако надеюсь, что наши договоренности будут «железобетонными».

Начальник штаба – первый заместитель командующего Операции Объединенных сил Владимир Кыдонь поздравил господина Вальдемараса Сарапинаса с этим значительным событием и от имени Министра обороны Украины Андрея Тарана поблагодарил в его лице Литовскую республику за поддержку в борьбе за независимость нашей страны.

«Сегодня отмечается третья годовщина с начала Операции Объединенных сил -очень символично, что эти два события совпали! Спасибо и Литве, и Латвии, которые первыми пришли на помощь Украине », – сказал он.

Торжественная церемония открытия Почетного консульства Литовской республики в Луганской области завершилось символическим перерезанием ленты.

Следует отметить, что господин Робертас Габулас – известная в Луганской области личность.

При его меценатской поддержке три больницы: Рубежанская центральная, Северодонецкая многопрофильная и Старобельское РТМО получили венозные сканеры. Троицкий областной дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов – стиральную машину, телевизор, электрочайники, утюги, компьютеры, вебкамеры. Также благотворительный фонд «Корона князей Острожских», который он возглавляет, приобрел бытовую технику для Горской областной специальной школы.