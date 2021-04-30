В штабе ООС показали последствия обстрела у села Катериновка. ФОТО

Вечером 28 апреля, из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Катериновка, что на Луганщине, НВФ выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм.

Об этом проинформировали в штабе операции Объединенных сил, передает ЛР.

Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия. К, счастью, мины упали вблизи села, поэтому гражданская инфраструктура и мирные жители не пострадали, добавили в штабе.



“Украинской стороной СЦКК осуществлен верификация мест обстрела, по результатам которой подтверждено применение противником запрещенного вооружения. Количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации резко выросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель действий наемников – давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений”, – сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы