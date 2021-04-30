За минувшие сутки на Луганщине выявили 236 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 236 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще девять больных.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 38, Рубежное – 28 Северодонецк – 45, Беловодский район – 2, Белокуракинский – 3, Кременской – 17 Марковский – 4, Меловской – 10, Новоайдарский – 6, Новопсковский – 12, Попаснянский – 10, Сватовский – 15 Станично-Луганский – 5, Старобельский – 27 Троицкий – 14.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 23 450 случаях.

Выздоровели – 18798 (271 за последние сутки); лечатся – 3933 (598 – стационарно, 3335 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 940 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 746.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-и 72-летние женщины из Лисичанска; 85-летняя женщина из Рубежного; 65-летний мужчина и 46-, 78-летние женщины из Северодонецка; 67-летний мужчина из Попаснянского района; 58-летний мужчина из Сватовского района; 56-летняя женщина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 719 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 апреля (09:00) в Украине 2069537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 44 085 летальных, 1655525 человек выздоровели. Всего проведено 9418779 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 072 новых случая; летальных – 307; осуществлено 90101 тестирования; выздоровели 20192 человека.