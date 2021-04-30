«50 оттенков серого»: как появилась легендарная книга

В 2019 году американская компания The NPD Group обнародовала данные исследования, согласно которому роман британки Эрики Леонард Джеймс (более известной как Э. Л. Джеймс) «Пятьдесят оттенков серого» стала самой продаваемой книгой десятилетия. Более того, вторую и третью строчки списка заняли продолжения этого бестселлера – «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Феноменальный успех, не правда ли? Впрочем, даже сама писательница до последнего не верила в достижения своего творения, о чем признавалась в интервью: «Когда я писала, то не думала о том, что моя книга должна стать первым номером в списке бестселлеров New York Times, например. Ее популярность набирала обороты быстрее, чем я могла осознать, что происходит». Так как же появился легендарный роман, взорвавший в свое время книжный рынок? В чем секрет его триумфа? Разбираемся в нашем материале.

От фанфика – к бестселлеру

Э. Л. Джеймс – творческий псевдоним английской писательницы Эрики Леонард Джеймс. Долгое время она работала в телевизионной сфере, потом посвятила свое время заботам о семье. Ее супруг – известный сценарист и режиссёр Найлл Леонард. Пара воспитывала двух сынишек. Естественно, что Эрику, любившую читать и сочинять, не устраивала роль просто домохозяйки. Душа, тянувшаяся к творчеству, требовала выплеснуть идеи на бумаге. Кроме этого, по утверждению автора, в тот период на нее обрушился «кризис среднего возраста», и ей просто необходима была эмоциональная разрядка. «Каждый, кто имеет дело с подобным диагнозом, находит свое собственное «лечение». Я могла бы купить спортивную машину или завести роман, хотя и то, и другое – клише. Но я решила написать роман, и посмотреть, почувствую ли я облегчение, или нет», – говорила Э. Л. Джеймс. Заранее скажем – таки да, выход книги существенно улучшил ее состояние.

Эрика Леонард Джеймс

Долгое время писательница была завсегдатаем фанатских сайтов, посвященных популярной «Сумеречной саге» авторства Стефани Майер. Ее вдохновляла драматическая история любви между вампиром-вегетерианцем и смертной девушкой. А потом она взяла и написала фанфик про Эдварда Каллена и Беллу Свон! Чтобы посмотреть на реакцию других пользователей, под именем Snowqueen’s Icedragon Эрика опубликовала свое детище на веб-ресурсах. Каково было ее удивление, когда она узнала, что фанфик читателям «зашёл»! В тот момент она решила пересмотреть концепцию всего произведения и сделать его оригинальным. В конечном итоге произошел откат от образа мягкотелого вампира Эдварда и его скучной подружки Беллы к раскрепощённому миллиарду Кристиану Грею и не очень уверенной в себе студентке Анастейше Стил. Так родился будущий бестселлер «Пятьдесят оттенков серого».

Впервые роман был опубликован издательством «Vintage Books» в 2011 году. Для тех, кто не знает, сюжет книги разворачивается вокруг пикантных отношений между успешным бизнесменом Кристианом Греем и студенткой литературного факультета Анастейшей Стил. Накануне выпуска подруга-журналистка просит Ану подменить ее и взять интервью у гендиректора крупного холдинга и спонсора университета мистера Грея. Он – молодой, умный, воспитанный и красивый словно греческий бог. Она – скромная и застенчивая девушка, которой не очень верится, что такой мужчина может обратить на нее внимание. Но между ними в самом деле завязываются отношения. Чем не сказка о Золушке и прекрасном принце? С одним только примечанием. «Пятьдесят оттенков серого» – любовно-эротическая история, с обилием откровенных сцен, в том числе с БДМС. Ибо наш главный герой с мрачным прошлым имеет пристрастие к садо-мазо-практикам, с чем и приходится бороться его возлюбленной.

После выхода романа вчерашняя домохозяйка Эрика Леонард Джеймс проснулась знаменитой. Ее работу сметали с книжных полок будто горячие пирожки. «Пятьдесят оттенков серого» стала первой книгой, проданной на Amazon Kindle в количестве миллиона копий, а в 2012 году очутилась в списке бестселлеров по версии Publishers Weekly. Высокие темпы реализации позволили писательнице уже в 2013 стать одним из самых высокооплачиваемых авторов в мире по версии «Forbes».

«Оттеночная» трилогия

Эрика Леонард Джеймс не поставила финальную точку в своем дебютном издании. Это натолкнуло фанатов (а их появилось немало) на мысль о продолжении. Писательница не заставила себя долго ждать, и в том же 2011 году представила на суд публики новую книгу – «На пятьдесят оттенков темнее». Если в развязке предыдущего романа мы видели, как Анастейша разрывает отношения с Кристианам, не желая мириться с его сексуальными предпочтениями, то здесь герои все же идут на сближение. Девушка понимает, что влюблена, она видит и угнетенное состояние своего избранника. Ей хочется дать второй шанс Грею. В свою очередь он готов меняться ради любви. Кристиану придется бороться с внутренними демонами, а Анастейше – столкнуться с его бывшими пассиями.

Окончательную черту в трилогии британка подвела в 2012 году выходом романа «Пятьдесят оттенков свободы». Читатели смогли ненадолго выдохнуть, так как писательница связала свою парочку узами брака. Но покой нам только снится? Мистеру и миссис Грей предстоит не только строить семейное гнездышко, но и противостоять врагу из прошлого, одержимого жаждой мести.

Общий тираж более 100 миллионов копий и перевод на 52 языка мира – таковы достижения за всю историю существования на книжном рынке серии «50 оттенков». Поразительно, но по скорости продаж трилогия обогнала даже цикл книг о Гарри Поттере и те же «Сумерки». И это притом, что скандальный роман и его продолжения вызвали так много шума – и не всегда по позитивным поводам.

Если положить на чашу весов «Пятьдесят оттенков серого», то с одной стороны будут едкие замечания критиков и, что греха таить, некоторых читателей, а с другой – история удивительного литературного взлета и книжного сумасшествия, охватившего мир после его публикации. Тот факт, что львиную долю покупателей составили замужние женщины после 30 (а также юные девушки и студентки), привел к тому, что книгу нарекли «порно для домохозяек», впоследствии это прозвище использовалось в прессе. О спорных сексуальных сценах, в том числе с БДСМ, описанных в издании, неоднократно дискутировали психологи и сексологи. «Пятьдесят оттенков серого» даже обвиняли в увеличении роста инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, среди людей старше 45 лет. Кроме этого, на тропу «войны» вышли с негативными рецензиями литературные критики. Например, в одном из отзывов The Telegraph книгу назвали «приторным штампом».

Тем не менее, существуют и другие голоса, призывающие посмотреть на работы Эрики Леонард Джеймс как на отражение существующих противоречий в отношениях между мужчиной и женщиной. История главных героев наталкивает на важность поиска их разрешения, на самосовершенствование самого себя в чувствах и сексе. В конце концов, это просто сказка о большой любви, не знающая социальных преград. А это, согласитесь, всегда актуальный сюжет. На фоне успеха у обыкновенных читателей стоит отметить и коммерческую выгоду, связанную с трилогией. Поскольку на гребне волны популярности романов постарались прокатиться многие: начиная от кинофраншизы и заканчивая выпуском тематических маек и игрушек для взрослых.

А что касается самой создательницы бестселлеров, то она старается на обращать внимания на хейтерские выпады в свою сторону. Эрика Леонард Джеймс утверждает, что не рассматривает свой роман как претендующий на статус классического произведения литературы – это просто «увлекательная» и «страстная» история любви.

Что дальше?

Спустя четыре года после выхода дебютной книги трилогии, когда все страсти вокруг нее улеглись, знаменитая писательница выкатила «тяжелое оружие». Новый роман «Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках» должен был показать героев с новой стороны, а точнее героя. По сути, это пересказ первой части истории отношений экстравагантной парочки, но только глазами главного обольстителя – мистера Грея. И если история, описанная с точки зрения Аны, похожа на мелодраму о сексуальном становлении неопытной девушки, то здесь мы наблюдаем скорее психологический триллер с погружением в сущность мужчины, находящегося во власти своих запретных желаний.

В 2017 году появилась следующая книга под названием «Еще темнее». Эрика Леонард Джеймс продолжила развивать мысль о том, что в отношениях есть общий знаменатель, но не всегда – полное совпадение. А еще – мы никогда не знаем до конца, какие мысли роятся в голове другого человека. Поэтому события здесь снова показаны глазами Кристиана, но уже те, что происходили во второй части – «На пятьдесят оттенков темнее».

Что касается отзывов о данных работах автора, то они традиционно выдались неоднозначными. И если журналистские рецензии были в целом разгромные (даже мелькнуло сравнение с «дневником психопата), то преданные фанаты оценили свежий взгляд на зачитанный до дыр сюжет и более глубокий анализ внутреннего мира главного героя. Впрочем, остается только гадать, каким в итоге останется в глазах публики красавчик Грей, если Э. Л. Джеймс все-таки допишет и вторую трилогию.

Пару слов об экранизации

Как это часто бывает с книжными бестселлерами, кинокомпании выстроились в очередь, чтобы выкупить права на экранизацию трилогии «50 оттенков». В 2012 году это удалось «Universal Pictures» и «Focus Features». Режиссерское кресло заняла Саманта Тейлор-Джонсон, известная на тот момент по фильм «Запрещено к показу!», «Люблю тебя сильнее» и «Стать Джоном Ленноном». Роли Анастейши Стил и Кристиана Грея должны были сыграть американская актриса Дакота Джонсон и английский актер Чарли Ханнэм соответственно. Но из-за отказа последнего главная мужская роль досталась английскому актеру и модели Джейми Дорнану.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков серого»

Выход ленты в прокат сопровождался мощной маркетинговой кампанией, а первый ее трейлер стал самым просматриваемым на YouTube в 2014 году. Мировая премьера картины состоялась в следующем году. При довольно скромном бюджете в 40 миллионов долларов кассовые сборы составили рекордные 569,6 миллионов долларов. И это притом, что сама мелодрама имела довольно противоречивые отзывы критиков и выиграла впоследствии в пяти номинациях премии «Золотая малина-2015».

Дальнейшие части кинотрилогии вышли в 2017 и 2018 годах соответственно. Съемочный процесс сопровождался скандальными моментами, будь то поиски нового режиссера, замена сценариста или сильное рвение Э. Л. Джеймс влиять на ход съемок. Единственное, неизменными оставались реакции критиков после релиза фильмов: их они не жаловали. А еще коммерческий успех – кассовые сборы по-прежнему держали высокую планку.

Остается только добавить, что несмотря на шквал критики, «Пятьдесят оттенков серого» – настоящая литературная сенсация и одна из самых обсуждаемых книг современности. И она-то уж точно никого не оставила равнодушным.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/50-ottenkov-serogo-kak-poyavilas-legendarnaya-kniga