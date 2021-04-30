В Украине с 1 мая ослабят карантин в двух областях: что будет разрешено и запрещено

Киевская и Николаевская области выйдут из “красной” зоны карантина.

В Украине свыше 10 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 30 апреля

Об этом на брифинге рассказал главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко.

В пятницу, 30 апреля, Минздрав уже готовит соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“В частности, это Киевская и Николаевская области, которые могут быть переведены в “желтый” уровень эпидопасности”, – отметил Ляшко.

По его словам, по состоянию на 1 мая в Украине в “красной” зоне останутся 7 областей. А на сегодняшний день ни в одном регионе Украины уровень загруженности коек с кислородом не превышает 65%. Исходя из этих данных он заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизируется.

Ограничения для “желтого” уровня

Как сообщал “источник”, в ВОЗ предостерегли правительства европейских стран от сокращения карантинных ограничений, поскольку заболеваемость Covid-19 в Европе остается еще высокой.