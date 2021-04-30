Забастовка на АМК в ОРЛО: работниками цехов перечислили “крохи” от общей задолженности

Вчера, 29 апреля, работникам основных цехов Алчевского металлургического комбината, где накануне вспыхнула забастовка, перечислили зарплату. О суммах, которые получили сотрудники, рассказали в телеграм-канале “Тайны Луганской республики”.

“Сотрудникам основных цехов АМК перечислили 19% от заработной платы декабря и 29% от января – в общей сложности 48% как мы и сообщали ранее. Остальным цехам 29% декабря + 19% января. Забастовка пока продолжается”, – сказано в сообщении.

При этом источник считает, что работникам АМК стоит добиваться полного погашения долгов по заработной плате.

“Давайте вспомним прошлый год – после “реорганизации угольной отрасли” (а точнее – закрытия разграбленных Курченко-Назаровым шахт и закрытия водоотливов), там остались большие долги по зарплатам. Долги де-юре легли плечи скупого бюджета ЛНР, а де-факто многие шахтеры остались без заработанных средств, и не могут их вернуть даже через суды. Сергей Курченко реализовал старый принцип: приватизация прибылей и национализация убытков. Сейчас Курченко будет проворачивать ту же схему. Урезанный бюджет ЛНР эти долги не потянет (разве что урежут еще статьи расходов, хотя дальше некуда). Поэтому требования рабочих должны быть о полном погашении долгов на АМК”, – отметил источник.