В Северодонецке при монтаже кабеля интернет-провайдера повредили газовую трубу: 58 квартир многоэтажки остались без газа

Вчера, 29 апреля, в Северодонецкое городское управления полиции поступило сообщение диспетчера аварийной службы газа г. Северодонецк о том, что в доме по пр. Химиков обнаружено повреждение трубы внешнего газопровода.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Сотрудниками следственно-оперативной группы, выехавшим на место происшествия, было установлено, что при проведении монтажа кабеля работники одного из Интернет-провайдеров повредили газовую трубу, в результате чего 58 квартир остались без газоснабжения.

Сейчас газоснабжение восстановлено. Решается вопрос о квалификации данного события.