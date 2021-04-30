“Перспективы краткосрочного урегулирования неясны”: в разведке США раскрыли планы РФ по Донбассу

В разведке США считают неясными перспективы краткосрочного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в докладе главы разведуправления Минобороны США Скотта Беррьера, размещенном на сайте комитета Сената по вооруженным силам, передает «ZN.UA»

«Конфликт на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и Россия продолжает противодействовать стремлению Киева к собственной геостратегической ориентации и евроатлантической интеграции. Россия и Украина договорились о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе 27 июля 2020 года, что снизило уровень насилия почти на шесть месяцев, но прекращение огня начало ослабевать в январе, и в апреле Россия развернула значительные силы в Крыму и на границе с Украиной, якобы для учений, но, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по оказанию давления на Украину, чтобы она уступила требованиям Кремля. Перспективы краткосрочного урегулирования неясны, и присутствие возглавляемых Россией сил на востоке Украины остается жизнеспособным инструментом принуждения для Кремля, даже если Москва решит деэскалировать свою обычную военную позицию», – говорится в докладе.

Кроме того, Беррьер уточняет, что в Крыму Россия продолжает наращивать военное присутствие, чтобы явно продемонстрировать свое нежелание отдавать полуостров.