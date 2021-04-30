НВФ “ДНР” намерены выявлять и отбирать “бесхозную” недвижимость

Оккупационная администрация “ДНР” в Донецкой области намерена выявлять и принимать в свою собственность “бесхозную недвижимость”. Речь идет об имуществе украинцев, которые покинули регион из-за войны.

Как сообщает “Страна“, об этом говорится в “документе”, который в среду, 28 апреля, подписал главарь “ДНР” Денис Пушилин, передает УНИАН

Согласно “Указу” “бесхозность” жилья должна быть установлена в течение месяца. А затем, если в течение года хозяева не объявятся, то ее конфискуют.

Таким образом могут быть присвоены квартиры и дома сотен тысяч людей, которые из-за войны покинули оккупированные территории и живут в других регионах Украины, или даже в других странах.