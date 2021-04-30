За минувшие спасатели Луганщины 11 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухостоя, камыша и мусора

За прошедшие сутки, 29 апреля, спасатели Луганщины осуществили 11 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах, возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 5,95 га. Больше всего от пожаров пострадал Сватовский район.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Служба спасения призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.