Ко Дню Победы в Золотом-4 восстановят памятник «Воинам-освободителям от фашизма»

В рамках рабочей поездки глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай посетил Золотое-4.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Направляясь в город, он осмотрел ход ремонтных работ на дороге «Северодонецк-Золотое», которые проходят в рамках программы Президента Украины «Большое строительство».

Но целью поездки была проверка состояния реконструкции памятника «Воинам-освободителям от фашизма», который должен встретить ветеранов и жителей города 8 и 9 мая уже обновленным.

Кроме того, глава Луганской области посетил Золотовскую ООШ I-III ступеней №7, в которой занятия не прекращаются даже под обстрелами, и пообщался с учителями.

Педагоги поблагодарили главу облгосадминистрации за недавно установленную рядом со школой детскую спортивную площадку. На жизнь не жаловались, но попросили помощи в ремонте дороги в школу, которую разрушила военная техника, а также в уборке прилегающих территорий, потому как опасаются встретить взрывоопасные предметы.

Эти вопросы Сергей Гайдай пообещал решить быстро и привлечь офицеров гражданско-военного сотрудничества к благоустройству территории школы.

Напомним, ранее жители Горского и Золотого 4 рассказали главе облгосадминистрации о насущных проблемах городов.